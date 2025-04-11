11 Апреля 2025
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"Нас должны услышать!" Свердловский депутат призвал разобраться с качеством судейства в хоккее

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов поддержал позицию екатеринбургского ХК "Автомобилист", который заявил о предвзятом судействе в решающем матче серии плей-офф Кубка Гагарина против казанского "Ак Барса".

На этой неделе "Автомобилист" уступил на своем льду в седьмом матче с казанцами. Серия завершилась со счетом 4:3 в пользу "Ак Барса", который продолжит борьбу за трофей. После этого уральский клуб подготовил для подачи в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ моменты с иллюстрациями, как они полагают, предвзятого судейства в овертайме седьмого матча.

Ситуацию прокомментировал Алексей Свалов: он призвал разобраться с качеством судейства в хоккее. Как написал депутат в своем Telegram-канале, работу арбитров в матче "Автомобилиста" очень трудно назвать объективной.

"Меня, как жителя Свердловской области, болеющего за "Авто", и просто неравнодушного человека, порадовала позиция хоккейного клуба "Автомобилист", когда руководство клуба открыто заявило о вопросах и отправило жалобы на рассмотрение в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, претензии, вызванные судейством в последних матчах с "Ак Барсом". Я считаю, что эту историю нужно детально рассмотреть, включая действия главного арбитра Ивана Фатеева, который судил не только последний матч, но и ранее отметился на третьей игре команд в Казани", - заявил Алексей Свалов.

Хоккеисты ХК "Автомобилист" в первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Депутат напомнил: 30 марта 2025 года игра длилась почти 93 минуты, а поединок запомнился, в числе прочего, уникальным "достижением" "Ак Барса" – ноль удалений за четыре с половиной периода (три периода основного времени плюс два овертайма). Свалов отметил, что в этом матче можно выделить минимум пять спорных моментов, ни один из которых не был квалифицирован судьями как нарушение правил со стороны хоккеистов казанской команды. При этом игроков "Автомобилиста" удаляли намного охотнее – они трижды отправлялись в штрафной бокс, оставляя свою команду в меньшинстве; одно из удалений случилось даже в овертайме.

"Такое судейство тогда не помешало "Авто" одержать победу, однако сомнения в беспристрастности арбитров появились еще на прошлой игре. Тем более удивительным оказалось назначение Фатеева на решающий матч серии, который в итоге закончился скандалом. Господин Фатеев, как вы там поживаете, не стыдно?", - спросил у судьи Алексей Свалов.

Депутат обратился к болельщикам "Автомобилиста" и к тем жителям Свердловской области, кто "считает себя патриотом нашего опорного края державы".

"Давайте зададим вопросы КХЛ – сколько можно такое терпеть? Реально должен быть дан адекватный ответ на претензии клуба и нас, тех, кто болеет и живет в Свердловской области. Поэтому максимально поддержите и распространите эту инициативу. Нас должны услышать!", - призвал Свалов.

Теги: Свалов, Автомобилист, Ак Барс, КХЛ, судейство, депутат


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