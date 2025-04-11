11 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

К Гарантийному фонду Тюменской области подключился еще один банк

К Гарантийному фонду Тюменской области подключился еще один банк, он стал восемнадцатым, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подписано соглашение по предоставлению поручительств по кредитам и банковским гарантиям для бизнеса между Инвестиционным агентством Тюменской области и Московским кредитным банком.

"Тюменская область — один из самых динамично развивающихся регионов страны. Здесь активная деловая среда, много малых предприятий, которые нуждаются в гибкой финансовой поддержке", - отметила управляющий директор управления развития продаж в региональной сети МКБ Елена Кукк.

Партнерство открывает новые возможности для предпринимателей региона, повышает доступность кредитных ресурсов для бизнеса.

"Поручительство Гарантийного фонда покрывает до 70% от суммы займа. Расширение числа участников программы формирует для предпринимателей комфортную среду для развития, оптимизирует процесс выдачи кредитов и банковских гарантий", - прокомментировала заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Анастасия Филимонова.

Участниками программы являются 18 банков, Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области, а также Тюменская агропромышленная лизинговая компания. В экономику области благодаря Гарантийному фонду привлечено инвестиций на сумму более 635 млн рублей за первый квартал 2025 года.

За время действия программы, с 2008 года, заключено 1479 договоров на сумму поручительств 6,6 млрд рублей.

Теги: банк, гарантийный фонд, малый бизнес


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