В Югре мэр Пыть-Яха покинул пост

Ушёл в отставку мэр Пыть-Яха. Назначен исполняющий обязанности.

Дмитрий Горбунов принял решение досрочно покинуть пост мэра сегодня, 11 апреля. Это произошло по его собственному желанию. И.о. главы города будет первый заместитель руководителя Олег Иревлин. Сегодня в Пыть-Яхе работает губернатор Югры Руслан Кухарук, сообщает официальный telegram-канал окружных властей.

Горбунов проработал мэром меньше двух лет - он возглавил Пыть-Ях 15 ноября 2023 г., до этого работал вице-мэром Лангепаса.