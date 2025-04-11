В Уфе маленький ребёнок проглотил жевательный табак

В столице Башкирии, Уфе, годовалый ребёнок проглотил жевательный табак.

Пострадавший находится под временной опекой прабабушки. 9 апреля он употребил жевательный табак. Его, предположительно, принёс в дом знакомый внучки женщины. После этого мальчика госпитализировали, сообщает прокуратура Башкирии.

В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости сообщили, что ребенок стабильный, находится в состоянии средней тяжести.

"Угрозы его жизни нет", - сказал собеседник.