11 Апреля 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

«Лемана ПРО» завершила ребрендинг своих гипермаркетов в Екатеринбурге

Компания «Лемана ПРО» завершила ребрендинг своих гипермаркетов в Екатеринбурге. В соответствии с новым фирменным стилем заменены вывески, униформа сотрудников, интерьер торгового зала, кассовые зоны и грузовой транспорт для доставки. Новые логотипы также размещены в торговом зале и на парковках. Всего в городе действует два магазина сети.

Строительный магазин "Лемана ПРО" (бывший "Леруа Мерлен") в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Компания ставит перед собой задачу завоевать рынок профессиональных клиентов, сохранив при этом лидерство в сегменте B2C и создав платформу, объединяющую розничных клиентов и специалистов в области строительства. Для достижения этой цели, а также для того, чтобы оставаться лидером и отвечать новым вызовам рынка и ожиданиям клиентов, было принято решение о ребрендинге. Смена названия придаст бренду актуальность, экспертность, ориентацию на профессиональных клиентов и подчеркнет социально-экологическую ответственность компании.

Внутренние помещения строительного магазина "Лемана ПРО" (бывший "Леруа Мерлен") в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Обновленная миссия компании — «Заботимся о доме, думая о будущем» — также воплотилась в новом логотипе. Дом символизирует миссию бренда — помогать клиентам строить и улучшать жилье, делая его комфортным, здоровым, долговечным.

Гипермаркет сети в Екатеринбурге, расположенный по адресу: ул. Металлургов, д. 74, был открыт в 2018 году. Ежедневно его посещают более 3 500 покупателей. Сегодня его ассортимент насчитывает свыше 40 тысяч товаров, 40% из них — от местных поставщиков. В магазинах работает более 365 сотрудников, 32% из которых — с момента открытия.

Строительный магазин "Лемана ПРО" (бывший "Леруа Мерлен") в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

«Наша цель — не просто обновить внешний облик магазинов, а полностью трансформировать подход к ведению бизнеса, уделяя особое внимание работе с профессиональными клиентами. Это отражено и в новом названии бренда — «Лемана ПРО». Сегодня B2B-сегмент уже составляет 30% оборота нашего магазина в Екатеринбурге, и до конца 2027 года мы планируем увеличить этот показатель до 50%. Сейчас мы акцентируем внимание на проектных продажах, так как растет спрос на комплексные решения для ремонта и строительства, включая услуги по установке, проектированию и дизайну. Наш магазин — это площадка, где покупатель может с нашей помощью и поддержкой полностью решить свою задачу под ключ. Мы предлагаем услуги по проектированию инженерных систем, ванной комнаты, кухни и гардеробной, позволяя клиентам заказывать товары и услуги в одном месте с гарантией качества», — прокомментировал Дмитрий Дедов, директор магазина «Лемана ПРО» в Екатеринбурге.

Строительный магазин "Лемана ПРО" (бывший "Леруа Мерлен") в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

В честь ребрендинга в магазине прошло мероприятие для журналистов и с участием представителей местной администрации. Благодаря экскурсии по торговому залу и «закулисью» магазина гости увидели изнутри, как работает крупный гипермаркет, как устроен бэк-офис и что скрывается в зоне логистики, а также пообщались с сотрудниками гипермаркета.

Строительный магазин "Лемана ПРО" (бывший "Леруа Мерлен") в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Смена бренда никак не повлияет на текущую деятельность компании, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов и работу сотрудников. Никаких организационных изменений и сокращений в связи с ребрендингом в компании не планируется. Компания также продолжит активную деятельность в сфере устойчивого развития. Приоритетные задачи в этом направлении — делать товары и решения для здорового и экологичного образа жизни доступными для каждого, сокращать выбросы парниковых газов, вносить вклад в развитие циклической экономики и выступать надежным партнером для местных сообществ.

Строительный магазин "Лемана ПРО" (бывший "Леруа Мерлен") в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать управление компанией в РФ местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в 2023 году. В июне 2024 года менеджмент компании объявил о ребрендинге сети.

Строительный магазин "Лемана ПРО" (бывший "Леруа Мерлен") в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Процесс ребрендинга охватывает всю сеть магазинов «Лемана ПРО», которая насчитывает 112 гипермаркетов и 17 складских комплексов. Полностью ребрендинг сети планируется завершить в текущем году.

Строительный магазин "Лемана ПРО" (бывший "Леруа Мерлен") в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: леруа, лемана, ребрендинг, гиепрмаркет, низкие цены, социальная миссия


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