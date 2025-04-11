Угроза со стороны НАТО. В России будет рекордный за 14 лет призыв в армию

В этом году весенний призыв в армию будет самым масштабным с 2011 года, что вызвано угрозой со стороны НАТО, рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

В армию планируется призвать 160 тысяч человек, но с СВО это никак не связано. Ранее президентом России Владимиром Путиным было принято решение увеличить численность Вооруженных сил из-за расширения антироссийского военного блока НАТО. После включения в него Швеции и Финляндии сухопутная граница России с НАТО увеличилась на 1200 километров. Поэтому Россия вынуждена увеличить численности армии. Создаются новые соединения, новые части, продолжается комплектование двух новых военных округов, также есть задача по формированию нового рода войск — беспилотной авиации. Все это требует кадров, подчеркнул Красов.

В зону боевых действий военнослужащие по призыву направляться не будут, заверил депутат.

В сентябре президент РФ подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.