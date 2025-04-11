11 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

После избиения пятиклассника в одной из школ Каменского района возбуждено уголовное дело

После того, как об избиении пятиклассника подростками в одной из школ Каменского района стало известно общественности, следствием было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Ранее в сети было опубликовало видео с избиением 11-летнего мальчика у гаражей в поселке Мартюш. По данным подписчицы, подростки давно держат в страхе школьников младших классов. На видео у ребенка все руки в крови - он периодически вытирает ими лицо. Подписчица также рассказала, что подобное происходит регулярно - мальчика все время запугивают, а в этот раз причиной избиения стали деньги, которые пятиклассник якобы задолжал обидчикам.

"В настоящее время следствием СКР устанавливаются все участники инцидента, выясняется конкретная роль каждого из подростков. Также следствие примет меры к установлению иных возможных противоправных фактов, а также других возможных пострадавших от действий несовершеннолетних. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью малолетнего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза", - рассказали в СКР.

Следователи также проведут профилактические работы, чтобы установить причины и условия, которые привели к издевательствам над малолетним.

Теги: Каменский район, Мартюш, избиение, подростки, школьник, уголовное дело


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Ранее 11.04.2025 08:04 Мск Прокуратура проверит сообщения об избиении пятиклассника в одной из школ Каменского района

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