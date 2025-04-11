Армия Белоруссии проведёт на границе с НАТО учения

Минобороны Белоруссии сообщило о том, что 11-13 апреля в Витебской области (граничит в том числе с Латвией и Литвой, которые входят в НАТО) пройдет командно-штабное учение с территориальными войсками Поставского района.

Среди целей учений – обучение личного состава выполнению своих обязанностей на штатных должностях при решении задач территориальной обороны. Подразделения отработают вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с задействованием отряда народного ополчения, обороны населенного пункта.

За ходом учения будет наблюдать начальник генерального штаба – первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.