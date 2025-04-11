Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест до 25 июня

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову и двум другим обвиняемым по делу о мошенничестве до 25 июня.

На тот же срок продлен и срок следствия по делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Севрук.

Ранее суд наложил арест на счета Дмитрия Булгакова, а также его супруги.

26 июля 2024 года стало известно о задержании Булгакова и помещении его под арест. По делу проходят еще два фигуранта: его однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев. Им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере.

Уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, которые должны были привести к более экономичному расходу электричества. Сумма ущерба по делу составляет около 50 млн рублей.