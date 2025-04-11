В Екатеринбурге улицу Омскую закрывают на капитальный ремонт до ноября

В Екатеринбурге с весны до поздней осени будет временно ограничено движение по улице Омской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ООО "Проспект" закроет движение транспорта по Омской – от Учителей до Советской. Ограничения продлятся с 23 апреля по 15 ноября 2025 года.

На данном участке будут проводиться работы по капитальному ремонту улицы Омской. Как отметили в мэрии, при этом схема движения общественного транспорта не изменится.

Накануне стало известно, что улицу Гоголя в Екатеринбурге закрывают на капитальный ремонт до августа.