В Екатеринбурге улицу Омскую закрывают на капитальный ремонт до ноября
В Екатеринбурге с весны до поздней осени будет временно ограничено движение по улице Омской.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ООО "Проспект" закроет движение транспорта по Омской – от Учителей до Советской. Ограничения продлятся с 23 апреля по 15 ноября 2025 года.
На данном участке будут проводиться работы по капитальному ремонту улицы Омской. Как отметили в мэрии, при этом схема движения общественного транспорта не изменится.
Накануне стало известно, что улицу Гоголя в Екатеринбурге закрывают на капитальный ремонт до августа.