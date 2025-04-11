Сургутским чиновникам запретили лайкать порно, фотографироваться голыми и хвастаться роскошью

Глава Сургута Максим Слепов подписал постановление "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Сургута", передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном портале администрации Сургута. В соответствии с кодексом, муниципальные служащие должны исполнять обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне, быть беспристрастными, внимательными по отношению к гражданам и должностным лицам, терпимыми к традициям и обычаям народов России и других государств.

Часть пунктов документа регулирует поведение служащих в Интернете. Так, чиновникам запрещено использовать жаргон, нецензурную лексику, вступать в группы и сообщества, критикующие руководителей государства, государственных органов, органов местного самоуправления, а также публиковать критические материалы в адрес государства, сотрудников госорганов и органов местного самоуправления.

Также служащим нельзя публиковать фото, на которых сам служащий показан в непристойном виде, курит или распивает алкоголь.

Запрещено лайкать и публиковать материалы порнографического, экстремистского, террористического характера, а также материалы с демонстрацией предметов роскоши.

"Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как "понравившиеся" фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера либо содержащие заведомо ложную информацию, имеющие своей целью оскорбление, клевету, провокацию, создание паники. Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши", - говорится в тексте постановления.

В документе также закреплены рекомендации по внешнему виду. Одежда должна быть в деловом стиле, который отличают "официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность".

Кроме того, в постановлении говорится о запрете получения чиновниками подарков. Подарки, полученные муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются собственностью органа местного самоуправления города Сургута и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления города Сургута, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Впрочем, получить подарок чиновники могут, если выкупят его в установленном порядке.