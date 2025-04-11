Спецпосланник Трампа Уиткофф может сегодня встретиться с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Россию. Возможно, сегодня он встретится с президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на источники. Иных деталей пока нет.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провёл встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ни одна из сторон пока официально не комментировала эти переговоры, хотя не скрывается, что они ведутся.