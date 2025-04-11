В следующем году появится беспилотный поезд для московского метро

В 2026 году в Москве появится образец беспилотного состава метро, который сможет работать полностью в автономном режиме и при этом соблюдать максимально короткие интервалы движения. Власти намерены продолжать эксперимент с запуском беспилотного метро в столице, заявил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

Столичные власти хотят видеть беспилотники не только под землей. На этой неделе по Центральной кольцевой автодороге в Москве запустили движение беспилотных грузовиков. В Минтрансе России заявили, что к 2030 году планируется в 20 раз увеличить протяженность беспилотных коридоров в стране – до 20 тысяч километров.

В 2023 году движение беспилотных фур уже запустили на платной трассе между Москвой и Санкт-Петербургом. В 2026 году запустить беспилотники планируется по трассе М12 "Восток".

Пока на разрешенных к проезду беспилотников участках тестируется работа 67 машин, к концу года планируется довести их число до сотни.