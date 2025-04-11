Рэпер Чалый получил срок за попытку покушений на трёх полковников Минобороны

В Москве наказан рэпер Вадим Чалый. Он получил срок за подготовку покушения на трёх высокопоставленных офицеров Минобороны России.

Чалый родился в Киеве, однако всю сознательную жизнь прожил в России. По поручению агента Службы безопасности Украины (СБУ), с которым он познакомился на Avito, музыкант отправил посылки с бомбами под видом подарков от сослуживцев по СВО трём полковникам Минобороны РФ. Мощности аккумуляторов телефонов не хватило для их подрывов.

Приговор суда – 16 лет колонии строгого режима, пишет "Ъ".