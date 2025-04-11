Симоньян заявила, что YouTube нужно полностью запретить

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что видеохостинг YouTube должен быть полностью заблокирован из-за распространения негативного контента.

"Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз", — приводит слова Симоньян РИА Новости.

Она призвала родителей не дожидаться, пока это сделает государство, а самим установить такой запрет и огородить детей от деструктивного контента.

В марте глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вопрос о разблокировке видеохостинга YouTube в России будет обсуждаться после выполнения требований Роскомнадзора. Он добавил, что в первую очередь платформа должна снять ограничения на деятельность ряда российских авторов и разблокировать их каналы. При этом Шадаев подчеркнул, что пока видеохостинг не показывает заинтересованности в выполнении норм законодательства РФ.