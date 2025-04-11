Илон Маск лайкнул российский мем про торговые войны

Специальный советник президента США Илон Маск поставил смеющийся смайл под постом российского посольства в Кении про торговые войны.

На фотографии изображена толпа людей, которые между собой взаимодействуют, возможно – конфликтуют, а сверху за этим наблюдает флегматичный мужчина. На участников активных событий авторы мема "наклеили" флаги США, ЕС и Китая – главных фигурантов развернувшейся торговой войны. Наблюдателя же сделали "Россией", которая не попала под повышение пошлин, но при этом уже находится под кучей санкций.

Экономисты считают, что отчасти мем правдив: Россия осталась в стороне от ситуации, тем не менее, последствия торговой войны наша страна почувствует. Например, за счет глобального снижения цен на энергоносители – уже сейчас нефть стоит меньше, чем заложено в российском бюджете. С другой стороны, РФ может извлечь пользу из заградительных пошлин, которые в отношении друг друга ввели США и Китай (и которые, похоже, не будут отменены, по крайней мере – не будут снижены до прежнего уровня).