Девочка, пострадавшая при крушении батискафа в Египте, скончалась в больнице

Девочка, пострадавшая при крушении батискафа "Синдбад" у берегов Хургады, умерла в больнице. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на отца ребенка.

По его данным, смерть девочки констатировали 9 апреля. С момента ЧП она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таким образом, число погибших при крушении батискафа в Египте выросло до семи.

Ранее сообщалось, что врач Кристина Валиуллина, выжившая после крушения батискафа в Египте, пережила клиническую смерть. Супруг женщины Равиль Валиуллин, анестезиолог-реаниматолог, погиб, спасая людей.

Напомним, авария с батискафом "Синдбад" произошла 27 марта в египетской Хургаде. Сообщалось, что погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Предварительно, трагедия произошла из-за ошибки команды: они раньше времени начали погружение — и в люки хлынула вода. По другой версии, "Синдбад" ушел под воду из-за технических неполадок.

По данным очевидцев, перед спуском в воду туристам не проводили инструктаж и не говорили, как действовать в случае ЧП.