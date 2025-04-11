11 Апреля 2025
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Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Семья топ-менеджера Siemens разбилась на вертолете в Нью-Йорке

Экскурсионный вертолет разбился в Нью-Йорке. На его борту было шесть человек: пилот и семья испанских туристов. Воздушное судно разрушилось в воздухе, кабина упала вверх дном в реку Гудзон, все, кто был на борту, - погибли.

В катастрофе погибла семья руководителя испанского подразделения компании Siemens Аугустина Эскобара: сам топ-менеджер, его жена и трое их детей.

Вертолет вылетел с площадки в центре города около трех часов дня, полет продолжался 18 минут. Данные радара показали, что вертолет пролетел вдоль острова Манхэттен на север, затем развернулся и полетел на юг, к Статуе Свободы.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как вертолет с отпавшими лопастями на большой скорости падает в воду.

С 1977 года в результате крушений вертолетов в Нью-Йорке погибло не менее 38 человек . В 2009 году в результате столкновения самолета и туристического вертолета над Гудзоном погибли девять человек, а в 2018 году пятеро погибли, когда чартерный вертолет, предлагавший рейсы с "открытыми дверями", упал в Ист-Ривер.

Несчастные случаи и шум, производимый вертолетами, неоднократно побуждали некоторых общественных активистов и чиновников предлагать запретить или ограничить движение вертолетов над территорией Манхэттена.

Теги: авиакатастрофа, вертолет, нью-йорк


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