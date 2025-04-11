В МЧС назвали причину пожара в ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге

Специалисты установили причину пожара, который произошел накануне в ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось ранним утром 10 апреля. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Пожар был оперативно ликвидирован.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в ситуации разбирались пожарные дознаватели. Они установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в "Гринвиче" составила 20 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате инуидента не поступало.