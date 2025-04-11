Прокуратура проверит сообщения об избиении пятиклассника в одной из школ Каменского района

Прокуратура Каменского района проверит информацию об избиении подростками учащегося 5 класса одной из местных школ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, инцидент произошел в апреле в поселке Мартюш Каменского района. Подростки нанесли телесные повреждения пятикласснику, снимая происходящее на камеру.

Во время проверки будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка, а также дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних.

"Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки по факту нанесения несовершеннолетними телесных повреждений и установление личности подростков. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщество "Инцидент Каменск-Уральский" опубликовало видео с избиением 11-летнего мальчика у гаражей. По данным подписчицы, подростки давно держат в страхе школьников младших классов. На видео у ребенка все руки в крови - он периодически вытирает ими лицо. Подписчица также рассказала, что подобное происходит регулярно - мальчика все время запугивают, а в этот раз причиной избиения стали деньги, которые пятиклассник якобы задолжал обидчикам.