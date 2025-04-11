Россияне тратят на подготовку к Пасхе 2,5 тысячи рублей

Россияне в среднем потратят на Пасху 2,5 тыс. руб.

Согласно исследованию сервиса лояльности "Апельсин", главная статья расходов — покупка ингредиентов: яйца, творог, сухофрукты, сметана. 32% россиян планируют потратить до 1 тыс. руб. на украшения, а 36% ориентируются на сумму в 500 руб. По словам экспертов, купить готовые куличи в магазине намерены 69% участников исследования. Половина респондентов планируют приобрести или приготовить больше трех куличей, треть — два кулича и 17% — один. 4% опрошенных отказались от куличей на Пасху.

В пользу покупки готовых украшений для яиц заявили 45% респондентов. Более половины опрошенных ответили, что не покупают магазинные пигменты. Более 40% объяснили выбор экономией, а 20% — соображениями здоровья и эстетики.

Треть опрошенных рассчитывает сэкономить от 20% на покупках к Пасхе за счет мониторинга скидок и выгодных предложений в сервисах лояльности, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме призвали сделать дополнительные выходные в честь Пасхи и дня Святой Троицы.