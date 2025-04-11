Бизнес просит переложить оплату возврата товара с маркетплейсов на покупателей

Представители малого и среднего предпринимательства предложили возложить обязанность по оплате расходов за возврат купленных на маркетплейсах товаров надлежащего качества на покупателей.

В настоящее время эти расходы ложатся на продавцов. Предложения могут быть учтены при подготовке поправок к проекту закона о платформенной экономике, когда его внесут в Госдуму. По словам председателя Федерального общества сетевой торговли и совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгении Черницкой, сбор предложений со стороны МСП происходил последние несколько месяцев.

В числе других предложений — ввод прозрачных механизмов контроля движения товаров, поскольку продавцам нужны достоверные данные о том, где именно в конкретный момент находится товар. Сейчас предприниматели не могут верифицировать реальное перемещение заказов, при этом за логистику они платят маркетплейсам.

По закону о защите прав потребителей, при возврате товара надлежащего качества продавец должен возвратить покупателю все деньги, за исключением расходов продавца на доставку товара от покупателя. Но крупнейшие маркетплейсы, например, Wildberries и Ozon, полностью перекладывают оплату расходов на обратную логистику на продавцов, сообщает Forbes.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России выдала Wildberries и Ozon предупреждения из-за не согласованных с продавцами скидок. Маркетплейсы внесли изменения в условия проведения акций, в том числе автоматических. В результате товары продавались со скидками, автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов за их счет.