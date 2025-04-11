В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил рассмотреть возможность внедрить в приложениях агрегаторов такси функцию, позволяющую пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом.

Свое предложение он направил министру транспорта РФ Роману Старовойту. По словам депутата, в последнее время наблюдается рост количества правонарушений, которые совершают иностранцы, в том числе работающие в такси. Инициатива обеспечит пассажирам дополнительную безопасность и контроль за выбором водителя, что, поможет снизить количество негативных инцидентов.

Парламентарий также указал, что реализация этой меры поддержит россиян, работающих в такси, поскольку пассажиры будут отдавать предпочтение таким водителям, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что цифровые платформы-агрегаторы могут обязать контролировать соблюдение их пользователями, например таксистами или курьерами, миграционного законодательства.