Экс-премьер Украины: Граждане уже не верят, что защищают справедливое государство

Украинцы скрываются от мобилизации, потому что уже не верят, что защищают справедливое государство.

Об этом заявил украинскому Youtube-каналу "Суперпозиция" бывший глава правительства страны и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах. "Почему сейчас, через три года (с начала СВО), ТЦК как животных вылавливают людей на улицах? Проблема очень серьезная: часть людей, наших граждан, уже не верит, а кто-то сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. А на фронте эта проблема еще острее", - заявил экс-премьер.

По его словам, этот вопрос он поднимал в разговорах со знакомыми представителями генштаба Вооруженных сил Украины, которые отвечают за морально-психологическое состояние войск. Отмечается, что они согласны с его выводами.

Проблема преступных действий территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине достигла таких масштабов и такого возмущения в народе, что Рада таки создала временную следственную комиссию для выявления "нарушений" в ходе мобилизации. Так в украинском парламенте назвали избиения людей, вымогательства и прочие действия, о которых даже в украинских СМИ давно пишут.