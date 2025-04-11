США призвали Россию освободить американского наемника

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который получил в России тюремный срок по делу о его участии как наемника на стороне ВСУ.

По ее словам, американец находится под стражей уже почти три года.

Мосгорсуд в октябре 2024 года приговорил 72-летнего Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии. Свою вину он признал. Пенсионер с 2014 года проживал на Украине.

Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

10 апреля в аэропорту Абу-Даби РФ и США провели обмен заключенными. Российской стороной была освобождена Карелина - уроженка Екатеринбурга, переехавшая жить в Лос-Анджелес. США, в свою очередь, освободили гражданина Германии и России Артура Петрова. В 2023 году его арестовали на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт микроэлектроники. В США ему грозил срок до 20 лет лишения свободы.