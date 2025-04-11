11 Апреля 2025
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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Правительство РФ упростило регистрацию предельных цен на жизненно важные лекарства

Кабмин России упростил процедуру регистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Срок регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен производителей на лекарства сокращен с 60 до 40 рабочих дней. Также уменьшено количество нужных для этого документов – правительство закрепило возможность прохождения процедуры в электронном виде. Как сообщает пресс-служба кабмина, инициатива позволит быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.

В начале текущего года кабмин России расширил перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). В список добавлено 18 препаратов, которые применяются при лечении пациентов с онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями.

Теги: лекарства, здравоохранение


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Ранее 21.01.2025 00:03 Мск Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств

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