В МИД рассказали, чем закончились переговоры России и США

Москва и Вашингтон по итогам переговоров, состоявшихся в Стамбуле, обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство РФ, также достигнута договоренность по осуществлению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций. Кроме того, Москва поставила вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на правах собственности, которые были конфискованы ранее американскими властями.

Там отметили, что представители двух стран также продолжили работу по облегчению оформления виз и режима передвижения дипломатов по стране пребывания. Также речь шла о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.

Переговоры проходили в российском генконсульстве в Стамбуле.