Бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов останется в СИЗО до мая

235-ый гарнизонный военный суд продлил меру пресечения в виде ареста бывшему начальнику Главного управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, в СИЗО он пробудет до 11 мая включительно.

Кузнецова задержали в мае 2024 года. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 гг. глава восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу".

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

В октябре суд арестовал 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости Кузнецова и его родственников. Следствие оценило все арестованное имущество на общую сумму более 300 млн рублей.