Трамп заявил, что в США ценят решение РФ освободить Карелину

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что в США ценят действия России, освободившей осужденную за госизмену Ксению Карелину.

"Мы ценим это", - коротко резюмировал Трамп журналистам во время заседания кабинета американской администрации.

Напомним, что президент России Владимир Путин помиловал американскую гражданку Ксению Карелину, освобожденную в рамках обмена с США.

10 апреля в аэропорту Абу-Даби страны провели обмен заключенными. Российской стороной была освобождена Карелина - уроженка Екатеринбурга, переехавшая жить в Лос-Анджелес. США, в свою очередь, освободили гражданина Германии и России Артура Петрова. В 2023 году его арестовали на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт микроэлектроники. В США ему грозил срок до 20 лет лишения свободы.

В 2024 году силовики задержали Карелину в уральской столице, куда она приехала к родителям, позже суд приговорил ее к 12 годам колонии строгого режима. По версии следствия, с февраля 2022 года 33-летняя жительница Лос-Анджелеса переводила деньги в интересах одной из украинских организаций. Затем средства направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.