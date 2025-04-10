Медведев заявил о недопустимости предоставления гражданства мигрантам с судимостью

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости получения гражданства РФФ для мигрантов, имеющих непогашенную судимость. Свое мнение он озвучил на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Они представляют угрозу для нашего общества. Разрешать им жить у нас и тем более получать гражданство России недопустимо", - заявил Медведев в своих социальных сетях.

По его словам, необходимо усовершенствовать механизм предоставления сведений о судимых ранее мигрантах, чтобы они доходили своевременно и в полном объеме. Особенно этот вопрос касается тех, кто прибывает в Россию в безвизовом порядке.