10 Апреля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

По поручению губернатора муниципалитеты Вологодчины организуют транспортные маршруты к Пасхе и 9 Мая

О необходимости своевременной подготовки к предстоящим праздникам говорил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в рамках оперативного совещания в Правительстве региона.

«Есть традиционный запрос от населения по поводу маршрутов на кладбища в Пасху. Обращаю внимание глав муниципалитетов на организацию движения транспорта, а также подготовку городских кладбищ для массового посещения мест захоронения. У нас две реперные точки – Пасха и 9 Мая. В прошлом году Правительство Вологодской области выделило 50 миллионов рублей на благоустройство муниципальных кладбищ. Это значит, что все необходимые работы к праздникам должны быть выполнены», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Также в муниципалитетах региона в рамках мероприятий по благоустройству проведут покраску оград и заборов, приведут в порядок входные группы, тротуары и бордюрные камни, установят скамейки и там, где необходимо, – контейнерные площадки.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Контроль за проведением работ будет осуществлять Администрация Губернатора Вологодской области. В срок до 17 апреля руководителям муниципальных образований необходимо будет представить доклад в Министерство внутренней политики – соответствующее поручение дал Глава региона на оперативном совещании.

Теги: георгий филимонов, благоустройство, пасха, транспортные маршруты


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