Игорь Бабушкин: 9,7 млрд рублей направим на развитие и поддержку инфраструктурных проектов в ближайшие 5 лет

"По моему поручению сегодня на заседании правительства озвучена программа реализации Послания Президента по сокращению объема задолженности Астраханской области перед Российской Федерацией", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона напомнил, что в 2024 году Владимир Путин озвучил решение списать регионам 2/3 задолженности перед федеральным бюджетом и поручил субъектам направить эти средства на инфраструктуру и ЖКХ.

"Это беспрецедентная поддержка. По результатам проделанной большой работы областного кабмина и федерального Минфина была определена сумма 9,7 миллиарда рублей, которая будет направлена на развитие и поддержку инвестиций и инфраструктурных проектов в ближайшие 5 лет", - подчеркнул глава Астраханской области.

Среди них: замена лифтового оборудования в многоквартирных домах – 2,3 млрд руб.; капремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Астрахани и Лиманском районе – 600 млн руб.; реконструкция станций очистки воды в Камызякском и Володарском районах – 2,2 млрд руб.; капремонт тепловых сетей в Нариманове – 900 млн руб.; переселение граждан из аварийного жилья – 700 млн руб.

"Помимо этого, большой объем средств направим на реализацию новых инвестпроектов в сфере АПК, создание объектов инфраструктуры ОЭЗ «Лотос», поддержку малого и среднего бизнеса. Соответствующий проект закона уже сформирован", - сообщил Игорь Бабушкин.