10 Апреля 2025
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани открыли выставку, посвященную рассказу о подвиге 28-й армии в годы Великой Отечественной войны

Жители и гости Астраханской области могут познакомиться с выставочным проектом «На южном фасе Сталинградского фронта» в филиале Астраханского музея-заповедника — в Краеведческом музее. Открытие экспозиции посетил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Благодарю организаторов за эту важную выставку. Крайне ценно, чтобы молодое поколение смогло детально изучить героический путь 28-й армии и её решающий вклад в победу под Сталинградом», — отметил глава региона.

На выставке, которая посвящена героическому пути 28-й Армии, можно увидеть личные вещи генерала Герасименко, включая уникальные артефакты из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», подлинные документы, фотографии, награды и предметы быта солдат и офицеров.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Осенью 1942 года 28-я армия 3-го формирования получила задачу остановить врага на подступах к Астрахани, измотать силы противника в оборонительных боях, освободить Элисту и обеспечить поддержку Сталинграду через водные и железнодорожные пути. Под командованием генерал-лейтенанта Василия Герасименко армия не только выполнила эти задачи, но и внесла решающий вклад в победу под Сталинградом, освобождение южных рубежей СССР, а затем продолжила путь до Чехословакии. Ратные подвиги воинов 28-й армии по достоинству были оценены правительством советского государства. Почти 107 тысяч солдат и офицеров награждены боевыми орденами и медалями, а 36 воинов стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, 154 человека удостоены высшей награды Родины — звания Героя Советского Союза.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Проект основан на коллекциях Астраханского музея-заповедника, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Национального музея Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова, а также музея-заповедника «Сталинградская битва».  Экспозиция будет доступна для ознакомления до 2 июня.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Теги: 28 армия, игорь бабушкин, выставка, сталинград


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