Георгий Филимонов потребовал завершить работы по уборке улиц Вологды и Череповца к 1 мая

Содержание дорожной инфраструктуры стало главной темой обращений вологжан за предыдущую неделю. Суммарно более тысячи вопросов было получено по этой тематике. Граждане обращали внимание на качество уборки тротуаров, смог от смета и пыли, содержание грунтовых дорог, я мы и выбоины на дорожном покрытии.

Решению этих проблем было посвящено оперативное совещание в областном Правительстве.

«Тема уборки дорог - в периметре особого внимания. Мы с коллегами уже провели мозговой штурм и еще не раз будем собираться и прокачивать механизм синхронизации работы Министерства благоустройства области и департаментов городского хозяйства муниципалитетов. До 1 мая Вологда и Череповец должны завершить уборку улиц. Готовим города к началу сезона благоустройства и как обычно превращаем их в большую стройку в этом году», - сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

На данный момент на улицах Череповца работают 182 специалиста ручного труда и 68 единиц техники. В Вологде - 39 единиц техники и 95 человек - на ручной уборке.

В обоих городах разработаны новые системы управления городским хозяйством, которые уже приносят видимые результаты.

«Все алгоритмы мы прописали и при этом перебросили технику из других МУПов для того, чтобы вся техника, которая сейчас есть в городах, работала, не простаивая. Даже с учетом того, что погодные катаклизмы заставляют менять оборудование, мы с этой работой наконец-то начали справляться», - подчеркнул Георгий Филимонов.

Особое внимание губернатор Вологодской области уделил необходимости разработать дифференцированный подход к аналитике задач, которые стоят перед муниципалитетами. Теперь в регионе каждую неделю будет измеряться эффективность работы муниципальных систем городского хозяйства, особенно в части уборки территорий, в том числе Вологды и Череповца.