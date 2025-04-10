Алексей Текслер потребовал ямочный ремонт активизировать, дорожные знаки обновить и мониторить качество дорожных работ

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов и областному кабмину активизировать работы по ремонту дорог Южного Урала. В частности, губернатор потребовал обратить внимание на ямочный ремонт дорожного полотна, особенно на качество проводимых работ.

«Прошу очень плотно поработать с подрядными организациями в части контроля хода ямочного ремонта проблемных участков дорог. Знаю, эта работа выполняется, необходимо её продолжать, активизировать. Ну и, конечно, готовиться к сезонным дорожным работам. В целом, я думаю, в этом году будет возможность эти работы начать раньше обычного времени. Хочу сказать, что в правительство региона, ко мне лично, в инцидент-менеджмент поступает значительное количество обращений по дорогам. По количеству обращений наших граждан тема проблемных участков дорог номер один в моменте. Поэтому ещё раз обращаю ваше внимание, активно занимайтесь дорогами», - подчеркнул Алексей Текслер в ходе совещания с главами муниципалитетов и членами правительства региона.

В 2025 году в планы дорожных работ по Южному Уралу включены свыше 50 региональных объектов общей протяженностью свыше 725 километров. По новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будет обновлено более 240 километров дорог.

В частности, в Челябинске ремонт, реконструкция и строительство затронет порядка 30 объектов, а в Магнитогорске намерены уделить особое внимание ремонту улиц в поселках и строительству новых дорог, где часть работ по восстановлению дорожного покрытия уже проведена.

На состоявшемся накануне аппаратном совещании в администрации Магнитогорска директор МКУ «УКС» Даниил Астафьев сообщил, что за две предыдущие недели очищено 1 млн 404 тысяч м2 поселковых дорог и свыше 400 тысяч м2 межквартальных проездов.

«Работы по ямочному ремонт начали проводить в первую очередь на основных автомобильных дорогах улично-дорожной сети города. За отчетный период ямочный ремонт был выполнен по ул. Завенягина, ул. Октябрьская, пересечение пр. К. Маркса и ул. Сталеваров, Челябинский тракт, пересечение пр. К. Маркса и ул. Ленинградская, пр. К. Маркса, ул. Вокзальная», – сообщил также Даниил Астафьев.

Дорожники приступили к ямочному ремонту, очистке и ремонту дорожной инфраструктуры, остановочных комплексов и в областной столице.

Начальник отдела по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений комитета дорожного хозяйства города Челябинска Владимир Гришаков сообщил, что комиссионные объезды в городе с наступлением теплой погоды проходят в ежедневном режиме. За каждым районом закреплен отдельный куратор. Объезжая дороги, фиксируют все аварийно-опасные участки, выдают предписание подрядчику на их устранение.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин сообщил, что в этом году принято решение провести ремонт улицы Линейной в имеющихся границах с полной заменой верхнего слоя покрытия. Линейная – единственная артерия, которая связывает микрорайон Чурилово и проспект Ленина. Однако на подготовку улицы к полноценной реконструкции требуется время — работы можно начать только после выноса сетей, которых на дороге много. Поэтому в городе принято решение отремонтировать улицу в ближайшие три месяца, а её реконструкцией заняться позже, в ранее запланированные сроки.

«Сейчас объявим торги, чтобы начать работы уже в мае и завершить их до конца июня. Считаю, это единственно правильное решение в сегодняшней ситуации, когда требуется оперативно «закрыть» боль людей», - сказал Алексей Лошкин.

Также в регионе грядет масштабное обновление мостов и путепроводов. На территории Челябинской области расположено более 300 мостов и путепроводов. В 2025 году пять из них отремонтируют в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Будут осуществлять ремонт мостов и путепроводов и по другим программам.

Так, в Ашинском районе строители на прошлой неделе приступили к надвижке металлоконструкций пролётного строения на вторую опору эстакады через реку Сим. Работы идут на участке «Обход города Сим» в рамках масштабного проекта реконструкции трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Башкирией. Всего здесь строители обновят 25 километров, 19 километров - это уже новый четырёхполосный отрезок.

«Будет быстрее и удобнее проезжать в сторону Челябинска, и в сторону Башкортостана. Сейчас на существующей дороге много спусков и подъёмов, это негативно влияет на безопасность движения. К тому же дорога двухполосная. На новом участке будет четыре полосы, и благодаря эстакадам не будет столько спусков и подъёмов, что поможет снизить число ДТП», - пояснил глава Ашинского района Вадим Сергеев.

Еще один аспект состояния дорожной инфраструктуры региона затронул на совещании Алексей Текслер. Он поручил главам муниципалитетов и министерству дорожного хозяйства и транспорта усилить контроль за качеством работ и уборкой придорожной территории, а также обновлением дорожных знаков.

«Не забывайте про дорожные знаки. У нас в этом году большие планы в этой части. Стыдно просто иногда ездить по дорогам и видеть ржавый указатель на населённые пункты. Некоторые главы знают мою реакцию. Слушайте, ну у вас же тоже ведь глаза есть! Надо эту работу завершить. Должно быть стыдно, что у нас ржавые указательные знаки, прямо на въезде в населённый пункт, особенно в административный центр», - потребовал губернатор.