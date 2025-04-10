В районе Крымского моста обнаружили мертвых дельфинов и птиц

Четыре мертвых дельфина и несколько мумий птиц в мазуте обнаружены в районе Крымского моста. Об этом сообщил РИА Новости организатор штаба "Дельфины" Александр Кирпа.

По его словам, для сезонных выбросов характерны выбросы небольших особей, однако найденные дельфины достигают трех метров.

Кроме того, в районе Крымского моста обнаружен участок со старыми локальными фрагментами мазута - от полуметра до 2,5 метров.

В январе сообщалось, что количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 68–69 особей.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Черном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. "Для экосистемы разливы – страшный удар: гибель десятков тысяч птиц, множества дельфинов, большие потери в прибрежной флоре и фауне", - сказал он.