В Турции завершились переговоры делегаций России и США

В турецком Стамбуле завершились переговоры делегаций России и США. Они длились шесть часов.

Встреча завершилась без заявлений для прессы, уточняет ТАСС.

Ранее в Москве сообщили, что этот раунд переговоров будет "по линии МИД". Ожидается, что стороны обсудят проблемы в работе посольств. Также неоднократно в СМИ обсуждалась возможность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, хотя стороны отрицают, что сейчас об этом может идти речь.