Мошенники украли у уборщицы Кремля 3,3 миллиона рублей

Кремлевскую уборщицу обокрали мошенники. У 75-летней женщины выманили 3,3 млн руб.

У пенсионерки, которая убирает Кремль с начала нулевых, по телефону обманом выманили персональные данные – якобы, чтобы оформить ей бесплатный продуктовый набор от администрации района. Потом уже звонили под видом силовиков и говорили, что ее деньги получили мошенники, перевели на Украину – так что теперь ее обвинят в государственной измене.

Женщине приказали поехать в банк и снять все деньги. К слову, там к ней подошел настоящий полицейский, заподозривший нехорошее в процессе снятия пенсионеркой крупной суммы денег. Но уборщица наврала полицейскому – ее научили так сделать мошенники, передает Baza.

В итоге женщина передала преступникам все свои деньги. Раскусила она их, когда те еще и попытались взять на нее кредит.

В 2016-м году широкую огласку получила история с кражей у уборщицы "Газпрома" сумки Dior за 2,2 млн руб.