10 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Перевозчик, с которым власти Тюменской области расторгли контракт, внесут в реестр недобросовестных поставщиков

Перевозчика "РеТИз", с которым власти Тюменской области расторгли контракт, в связи с невыполнением обязательств по межмуниципальным перевозкам, внесут в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили Накануне.RU в Инфоцентре правительства Тюменской области.

Напомним, движение межмуниципальных маршрутов осуществлялось с перебоями или вообще не осуществлялось. С 1 апреля 2025 года приостановлено движение маршрутов: Тюмень - Голышманово, Аризонское - Тюмень, Тюмень - Абатское, Тюмень - Нижнеманай, Тюмень - Заводоуковск, Лебедевка - Тюмень, Юргинское - Тюмень с отправлением в 10.20. Предполагается, что движение по этим маршрутам будет возобновлено 16 апреля. Со 2 апреля межобластной маршрут Тюмень – Тавда также приостанавливает движение.

"После вступления в силу решения о расторжении контракта, с 01.04.2025, ГКУ ТО "УАД" в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (далее – Тюменское УФАС России) направлено обращение о включении сведений о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков", - говорится в сообщении.

Цена Контракта составила 11 млн руб. В связи с тем, что оплата за невыполненные рейсы подрядчику не производилась, возврат не требуется. В целях обеспечения транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам в настоящее время объявлены закупки в электронной форме на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа с 16 апреля по 31 мая 2025 г.

Теги: реестр недобросовестных поставщиков, УФАС, перевозчик, межмуниципальные маршруты, контракт, договор


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