Двое пермяков арестованы по подозрению в мошенничестве в отношении бывшего судьи

Двое жителей Перми арестованы по подозрению в мошенничестве в отношении бывшего судьи, сообщает "Ъ- Кубань-Черноморье".

Тимашевский городской суд Краснодарского края отправил подозреваемых в СИЗО.

По данным следствия, в марте 2025 года двое жителей Перми по телефону убедили судью в почетной отставке передать им деньги якобы для "пресечения финансирования экстремистских и террористических формирований". Введенная в заблуждение женщина отдала мошенникам все свои сбережения. Дальнейшее хищение предотвратила банковская система безопасности, заблокировав выдачу кредита потерпевшей.

Первым полицейские задержали 22-летнего жителя Прикамья. Суд арестовал его до 11 мая 2025 года. Позже правоохранители установили личность и задержали второго подозреваемого — 21-летнего жителя Пермского края.