Apple хочет успеть вывезти из Индии 600 тонн iPhone до введения пошлин Трампа

Компания Apple в срочном порядке зафрахтовала грузовые авиарейсы для переправки 600 тонн iPhone (это около 1,5 млн устройств) в США из Индии после ввода ввозных пошлин администрацией Трампа.

Ранее аналитики предупредили, что собираемые в Индии и Китае смартфоны могут резко вырасти в цене, ведь Трамп уже заявил о ввозной пошлине на все товары из Китая в размере 125%. Это значительно выше, чем тариф, который Вашингтон ввел на товары из Индии – "всего лишь" 26%. К тому же Индия в числе прочих стран получит отсрочку введения пошлин на 90 дней (а Китай не получит).

По данным Reuters, сейчас Apple пытается упростить прохождение таможенного контроля для своих грузов в индийских аэропортах.

Apple продает более 220 млн iPhone в год по всему миру, а Counterpoint Research оценивает, что пятая часть общего импорта iPhone в США сейчас поступает из Индии, а остальная часть — из Китая.