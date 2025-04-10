ФСБ: Путин помиловал переданную США Карелину

Президент РФ Владимир Путин помиловал американскую гражданку Ксению Карелину, освобожденную в рамках обмена с США, сообщает ФСБ России.

"В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента России", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Россия и США 10 апреля в аэропорту Абу-Даби провели обмен заключенными. Российской стороной была освобождена гражданка США и России Ксения Карелина— уроженка Екатеринбурга, переехавшая жить в Лос-Анджелес. В 2024 году силовики задержали Карелину в уральской столице, куда она приехала к родителям, позже суд приговорил ее к 12 годам колонии строгого режима. По версии следствия, с февраля 2022 года 33-летняя жительница Лос-Анджелеса переводила деньги в интересах одной из украинских организаций. Затем средства направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

США, в свою очередь, освободили гражданина Германии и России Артура Петрова. В 2023 году его арестовали на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт микроэлектроники. В США ему грозил срок до 20 лет лишения свободы.