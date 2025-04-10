Путин собирается сделать то, что не удалось при царе и СССР

Президент России Владимир Путин считает, что ему удастся решить квартирный вопрос в стране. При этом он сам указывает, что ни в царское время, ни при Советах решить проблему не удалось.

"Вопросы жилья – это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи. Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России, - сказал Путин на встрече с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. - Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались – ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая".

При этом Мутко указал президенту, что "сейчас в жилищной сфере непростая ситуация, но в целом она контролируемая". При этом население не может взять ипотеку без поддержки государства. "Мы видим, что сейчас в месяц продается 1,9 миллиона квадратных метров жилья. То есть спрос несколько замедляется", - сказал Мутко и подтвердил, что 73% продаж субсидируется государством. "Конечно, баланс был бы, если бы 50 на 50", - заключил Мутко.