До Бастрыкина дошла новость об избиении подростка в школе №4 Нижнего Тагила

Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об издевательствах над 16-летней девочкой в МБОУ СОШ № 4 Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Валерьевича Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, видео с издевательствами было снято в марте 2025 года. На нем девочки-подростки избивают сверстницу по лицу, груди, голове, животу и спине, меряясь силой. По словам подписчиков сообществ, где была опубликована запись, подобные споры "кто сильнее ударит" с участием школьницы группа подростков проводит не впервые.

После того, как об инциденте стало известно, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, подозреваемые, в том числе девушки 2010-2011 г.р., применили к потерпевшей физическое насилие, действуя из хулиганских побуждений"