Российский дизайнер Рубчинский впервые за семь лет выпустит коллекцию

Российский дизайнер Гоша Рубчинский выпустит новую коллекцию под своей маркой. Это случится в первые за семь лет.

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"Мы объявляем о начале новой главы для бренда "Гоша Рубчинский" – серии культурных событий и выпуске интро коллекции базовой униформы", - сообщили "Ведомостям" в "Яндекс.Маркете" со ссылкой на команду дизайнера.

Рубчинский – один из самых известных в мире российских дизайнеров. Он родился в Москве в 1984 г. Свой одноименный бренд запустил в 2008 г.