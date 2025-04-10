Уральским подросткам, "работавшим" на мошенников, вынесли мягкий приговор

На Среднем Урале вынесен приговор по делу подростков, "работавших" на мошенников. Он оказался намного мягче, чем того требовало гособвинение.

Напомним, подросткам вменяли мошенничество в составе организованной группы и легализацию денег, полученных преступным путем. Один из них был так называемым "курьером", а второй переводил деньги на счет аферистов. Жертвами стали две женщины, одна из которых лишилась 100 тысяч рублей, а другая – 583 тысяч рублей.

Гособвинение просило суд назначить одному из фигурантов 4 года колонии общего режима, а второму – тоже 4 года, но условно, с испытательным сроком 3 года. Защитники подростков настаивали на их невиновности и упирали на то, что оба возместили материальный ущерб потерпевшим.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Верхнесалдинский районный суд с учетом обстоятельств дела, личности подсудимых, смягчающих и отягчающих их вину обстоятельств назначил каждому по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В прокуратуре заявили, что изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.