Песков: Россия тщательно анализирует возможные последствия торговой войны США и КНР

В Кремле сообщили, что тщательно анализируют возможные последствия обострения торговой войны США и Китая.

"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли, мировой экономики», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы тщательно анализируем эти возможные последствия", - цитирует его РИА Новости.

9 апреля торговая война между США и Китаем вышла на новый уровень. Пекин грозит полным прекращением экспорта и импорта между двумя ведущими экономиками мира. Накануне стало известно, что общее повышение ввозных пошлин для китайских товаров в США в итоге составит 104% от их стоимости. Президент Америки Дональд Трамп назвал это повышение ответным.

Китай не стал медлить: власти КНР сообщили, что увеличат ввозные пошлины на товары из США с 34% до 84%. Трамп после этого заявил, что США немедленно повышают торговые пошлины в отношении Китая до 125%.