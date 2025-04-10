Шествие "Бессмертного полка" будет проведено 9 мая в смешанном формате

Шествие "Бессмертного полка" будет проведено 9 мая в смешанном формате. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, передает РИА Новости.

По ее словам, там, где это возможно по соображениям общественной безопасности, шествие "Бессмертного полка" пройдет на улицах и площадях городов. В других населенных пунктах акция состоится в онлайн-формате.

Напомним, в России традиционного организованного шествия "Бессмертного полка" в 2023 и 2024 года не проводили из соображений безопасности. Акция прошла в разных форматах, к примеру, можно было разместить портрет ветерана на окне дома, автомобиле, одежде или бейдже. Россияне также могли поделиться историями своих героев в соцсетях.