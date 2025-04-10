Сотрудник Московского зоопарка умер от укуса ядовитой змеи

В Московском зоопарке от укуса ядовитой змеи – африканской подвязочной – скончался технический сотрудник. Противоядия от яда этого животного нет, к тому же у 35-летнего Сергея случился анафилактический шок – сильнейшая аллергическая реакция на укус.

СМИ сообщают, что мужчина собирался накормить змею и открыл дверь террариума. Пресмыкающееся тут же набросилось на сотрудника зоопарка. Он умер в течение пяти минут от остановки сердца, "скорая помощь" констатировала смерть.