10 Апреля 2025
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Экономика Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Томские аграрии приступили к весенне-полевым работам

В Томской области начались весенние полевые работы. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур.

"Хорошая подготовка хозяйств, наша поддержка аграриев и погодные условия позволили выйти в поля почти на две недели раньше обычного. Это отличный старт, который позволит больше вырастить, намолотить, заготовить на зиму", - отметил глава региона.

Первым к работам по  боронованию и подкормке многолетних трав приступило ООО «Подсобное» из Кожевниковского района. На данный момент здесь уже обработано 724 гектара.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Еще два хозяйства – КФХ «Летяжье» и ООО «Авангард» из Кожевниковского района приступили к подкормке озимых зерновых культур минеральными удобрениями. Сейчас уже обработано 400 га.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Также вышли на поля аграрии Томского района, к боронированию многолетних трав приступил СПК «Нелюбино». В этих работах задействованы два трактора «К 700» с боронами. Уже к концу рабочего дня они проборонят многолетние травы на площади 300 гектаров. 

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

"Конечно, впереди ещё будут заморозки и, возможно, снег, но многолетние травы не боятся перепадов температур. Специалисты знают, что, напротив - чем раньше после схода снега их «потревожить», тем активнее они начнут расти, когда установится тёплая, солнечная погода. Тем лучше будут корма у бурёнок, выше продуктивность дойного стада и качество молока", - подчеркнул Владимир Мазур.

Отметим также, что другие хозяйства Томской области активно готовятся выйти в поля в ближайшие дни.

Теги: владимир мазур, весенние полевые работы, боронование, минеральные удобрения


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