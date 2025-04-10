Томские аграрии приступили к весенне-полевым работам

В Томской области начались весенние полевые работы. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур.

"Хорошая подготовка хозяйств, наша поддержка аграриев и погодные условия позволили выйти в поля почти на две недели раньше обычного. Это отличный старт, который позволит больше вырастить, намолотить, заготовить на зиму", - отметил глава региона.

Первым к работам по боронованию и подкормке многолетних трав приступило ООО «Подсобное» из Кожевниковского района. На данный момент здесь уже обработано 724 гектара.

Еще два хозяйства – КФХ «Летяжье» и ООО «Авангард» из Кожевниковского района приступили к подкормке озимых зерновых культур минеральными удобрениями. Сейчас уже обработано 400 га.

Также вышли на поля аграрии Томского района, к боронированию многолетних трав приступил СПК «Нелюбино». В этих работах задействованы два трактора «К 700» с боронами. Уже к концу рабочего дня они проборонят многолетние травы на площади 300 гектаров.

"Конечно, впереди ещё будут заморозки и, возможно, снег, но многолетние травы не боятся перепадов температур. Специалисты знают, что, напротив - чем раньше после схода снега их «потревожить», тем активнее они начнут расти, когда установится тёплая, солнечная погода. Тем лучше будут корма у бурёнок, выше продуктивность дойного стада и качество молока", - подчеркнул Владимир Мазур.

Отметим также, что другие хозяйства Томской области активно готовятся выйти в поля в ближайшие дни.